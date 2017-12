Hier steigt die Party!

VERANSTALTUNGEN

Viele Travemünder in gesetztem Alter waren schon als Kind mit ihren Eltern bei »Weihnachten am alten Leuchtturm«. Der traditionelle Treffpunkt am Heiligabend ist da schon so etwas wie Familientradition. Auch dieses Jahr war die Nachmittagsveranstaltung am 24. Dezember wieder sehr gut besucht. Weihnachtsmann und Engel drehten zunächst mit der Pferdekutsche ein Runde … MEHR